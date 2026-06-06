CHP’de hareketli günler devam ederken, siyasette taşları yerinden oynatacak flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, önümüzdeki hafta mecliste kürsüye çıkacağı öğrenildi.

Edinilen son dakika bilgisine göre; Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran günü gerçekleştirilecek olan CHP Meclis Grup Toplantısına başkanlık yapacak. Ankara kulislerinde büyük yankı uyandıran bu hamle, partinin yakın tarihindeki en dikkat çekici grup toplantılarından birine sahne olacağının sinyalini verdi.

Resmi Açıklama Basın Danışmanından Geldi

Siyaset gündemini hareketlendiren bu önemli karara dair ilk resmi açıklama, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez’den geldi. Sönmez, yaptığı bilgilendirmede Kılıçdaroğlu’nun 9 Haziran'daki grup toplantısını bizzat yöneteceğini kamuoyuyla paylaştı.

Gözler, 9 Haziran Salı günü mecliste yapılacak olan toplantıya ve Kılıçdaroğlu'nun burada vereceği mesajlara çevrildi. Toplantıda hangi konuların ele alınacağı ve bu hamlenin parti içi dengelere nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.