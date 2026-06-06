DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hızlandırılması amacıyla DEM Parti Hukuk Komisyonu ve İmralı Heyeti'nin temaslarını sürdürdüğünü belirterek, AK Parti ile görüşme gerçekleştirildiğini ve benzer temasların diğer siyasi partilerle de devam edeceğini açıkladı.

DEM Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Doğan, toplumda sürece ilişkin çeşitli soru işaretleri bulunduğunu ifade ederek, kalıcı bir çatışmasızlık ortamının sağlanabilmesi için hukuki altyapının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Doğan, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için bir “çerçeve yasa” ya da “geçiş hukuku yasası” hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, bu düzenlemenin demokratikleşme ve toplumsal barış açısından yol haritası niteliği taşıyacağını belirtti.

AK Parti ile yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, “İktidar partisiyle partimizin görüşlerini iletmek üzere bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler diğer siyasi partilerle de sürecek” dedi.

Hazırlanması planlanan yasa tasarısının yalnızca silahsızlanma başlığıyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Doğan, sosyal, siyasal ve ekonomik haklara ilişkin düzenlemelerin de kapsam içinde ele alınmasının önem taşıdığını ifade etti.

Doğan ayrıca, Meclis’in tatile girmesinden önce geniş mutabakatla hazırlanacak bir yasa teklifinin TBMM gündemine gelmesinin sürecin ilerlemesi açısından önemli olduğunu belirterek, siyasi partiler arasında uzlaşının sağlanması gerektiğini kaydetti.