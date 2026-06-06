CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Buca Belediyesi'ndeki tutuklamalar ile Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamada bulundu. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Sarı, hukuki işlemlerin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarı, "Buca Belediyemizdeki tutuklamalara ve Adalar Belediyemizdeki soruşturmalara ilişkin süreci yakından takip ediyoruz. Hukuki sürecin, masumiyet karinesi ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.