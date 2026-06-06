Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen aile içi silahlı saldırıda, bir kişi tartıştığı eşi ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kız hastanede tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tartışma Kanlı Bitti

Olay, Siverek ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre H.T. ile eşi E.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında H.T., yanında bulunan tabancayla eşi E.T. ve kızı M.T.’ye ateş etti.

Anne ve Kız Ağır Yaralandı

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan anne ve kız kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheliyi Yakalama Çalışması Başlatıldı

Saldırının ardından olay yerinden kaçan H.T.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.