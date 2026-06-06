Kaza, saat 01.30'da Kennedy Caddesi Sahil Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki 34 NYM 758 plakalı hafif ticari araç, henüz plakası ve şoförü öğrenilemeyen ve makas atarak ilerlediği iddia edilen başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Makas atan araç, emniyet şeridinde park halindeki 34 GT 9754 plakalı minibüse de arkadan çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada hafif ticari araçta olan 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı, kazaya karıştığı iddia edilen ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen aracın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kaza sebebiyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devan ediyor.

"İnşallah kurallara riayet ederiz"

Kazayı görüp yardım etmek için duran Emniyetli Hayat Derneği üyesi, 'Seyir halindeyken makas atan bir araç, hafif ticari aracı sıkıştırmış. Aynı şekilde başka araca da çarpmış. O araç kaçmış. Bu aracın içinden 4 yaralı çıkmış ambulanslar götürdü onları. Trafik polisleri geldi, çekici geldi. Çok geçmiş olsun inşallah kurallara riayet ederiz. Bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz' diye konuştu.

Emre KURT / İSTANBUL, (DHA)-