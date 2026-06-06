Ankara Valiliği, kentte bu akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dikkat çekilerek, yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Sel, Su Baskını ve Dolu Riskine Karşı Uyarı

Açıklamada, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi risklerin oluşabileceği ifade edildi.

Yetkililerden “Tedbirli Olun” Çağrısı

Ankara Valiliği, özellikle yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını isteyerek kamuoyuna bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara’da yerel kuvvetli yağış bekleniyor❗️ pic.twitter.com/pGhXXhw66W — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 6, 2026