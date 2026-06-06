Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Türk-Japon Kültür Günleri etkinlikleri tarihi Suluhan’da düzenlenen törenle başladı. Dört gün sürecek etkinlikler, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Açılışa Yoğun Katılım

Etkinliklerin açılışına Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay ve Japonya’dan gelen konuklar katıldı.

Tarihi Suluhan’da gerçekleştirilen programda iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırmaya yönelik sergiler ve sanat etkinlikleri yer aldı.

Başkan Kasap: “Kültür Köprüleri Kuruyoruz”

Açılışta konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Türk-Japon Kültür Günleri’ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Son iki yılda 20’den fazla ülkeden misafir ağırladıklarını ifade eden Kasap, kültürel etkileşimin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir şehrin büyüklüğü coğrafi sınırlarıyla değil, dünyaya anlatabildiği hikâyenin derinliğiyle ölçülür. Japonya ile aramızda binlerce kilometre olsa da geleneklere ve emeğe duyulan saygı bizi birleştiriyor.”

Etkinlikler 4 Gün Sürecek

Türk-Japon Kültür Günleri kapsamında Suluhan’da Japon sanatçılar tarafından açılan sergiler ve çeşitli kültürel etkinlikler dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.