Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte geçen yıl başlattığı ücretsiz limonata ve soğuk su ikramı uygulamasını bu yaz da sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Serinleme Noktaları”, Başkentlilere sıcak havalarda kısa bir mola ve serinleme imkânı sunuyor.

Kızılay ve Ulus’ta “Serinleme Noktaları” Kuruldu

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Kızılay ve Ulus bölgelerinde kurulan noktalarda vatandaşlara ücretsiz limonata ve soğuk su ikram ediliyor. Özellikle hava sıcaklıklarının arttığı günlerde uygulama, Ankaralılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Uygulama sayesinde kent merkezinde bulunan vatandaşlar, günlük yoğunluk arasında serinleyerek dinlenme fırsatı buluyor.

Yaz Boyunca Sürecek Dayanışma Uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamanın yaz boyunca devam edeceği belirtildi. Serinleme noktalarının sadece bir ikram alanı değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren bir buluşma noktası olarak tasarlandığı ifade edildi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Nazlıcan Kurusakız, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, sıcak havaların etkisini azaltmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kurusakız, “Yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisini göz önünde bulundurarak bu yıl da kentimizin farklı bölgelerinde oluşturduğumuz Serinleme Noktaları ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu alanları hem dinlenme hem de serinleme noktası olarak görüyoruz” dedi.

Vatandaşa Sıcak Havalarda Kısa Mola İmkânı

Serinleme noktaları, sıcak yaz günlerinde kent merkezinde bulunan vatandaşların kısa süreli mola vererek nefes almasını amaçlıyor. Uygulama, hem serinletici bir hizmet hem de sosyal belediyecilik örneği olarak dikkat çekiyor.