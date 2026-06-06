Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Saraçoğlu Mahallesi’nde çocuklara yönelik çevre farkındalığını artıran etkinlikler düzenliyor. “Dünya Bize Emanet” temasıyla gerçekleştirilen program, sahne gösterileri, atölyeler ve eğitici aktivitelerle üç gün boyunca devam edecek.

Etkinlik alanında çocuklar için kurulan şişme oyun grupları, geri dönüşüm ve Sıfır Atık temalı atölyeler ile çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması hedefleniyor. Çocuklar, hem eğleniyor hem de çevreyi koruma konusunda uygulamalı eğitimler alıyor.

Saraçoğlu Mahallesi Çevre Eğitim Merkezi Gibi Kullanılıyor

Etkinlikler kapsamında Saraçoğlu Mahallesi, adeta bir açık hava çevre eğitim alanına dönüştürüldü. Çocuklara yönelik workshoplarda çevrenin korunması, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçleri uygulamalı olarak anlatılıyor.

Bakanlık tarafından yürütülen “Çevre Müfettişi” projesiyle çocuklar, günlük yaşamda çevreye duyarlı bireyler olmaya teşvik ediliyor.

Murat Kurum: “Çocuklarımızın Neşesi Millet Bahçelerini Doldurdu”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, etkinliklerden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak çocukların ilgisine dikkat çekti. Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Çevre Haftası’nda çocuklarımızın neşesi millet bahçelerimizi doldurdu. Ankara’da da çevre müfettişlerimiz Başkent’imizin simge mekanlarına arasına giren Saraçoğlu Mahallesi’mizde buluştu.”

Çocuklardan Çevre Mesajı: “Dünya Bize Emanet”

Etkinliklere katılan çocuklar ise çevre bilinciyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

“Çevre Müfettişi” projesine katılan Asya Yıldırım, çevreye zarar verenleri uyardıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yerlere çöp atmıyorum, atanları uyarıyorum. Çiçekleri koparanları da uyarıyorum. Doğayı korumalıyız çünkü geleceğimiz için önemli. Dünya bize emanet.”

Bir diğer katılımcı Ayliz İnceler ise etkinliklerden duyduğu memnuniyeti şöyle anlattı:

“Buraya gezmeye ve öğrenmeye geldim. Artık çevre müfettişiyim. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz.”

Etkinlikler 3 Gün Boyunca Devam Edecek

Saraçoğlu Mahallesi’nde dün başlayan Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinin bugün ve yarın da devam edeceği bildirildi. Program kapsamında çocuklara yönelik çevre bilinci eğitimlerinin sürmesi ve geri dönüşüm farkındalığının artırılması hedefleniyor.