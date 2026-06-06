CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın 6 beldede yapılacak ara seçimler öncesinde seçim bölgelerine yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Tokat ve Gümüşhane programlarının ardından bugün Çorum ve Nevşehir’de seçmenlerle bir araya gelen Özel, Çorum’da düzenlenen Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi ile Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması’na katıldı.

Burada Alevilerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özel, eşit yurttaşlık vurgusu yaptı. Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmemesine değinen Özel, “Camiyi ibadethane sayıp cemevlerini saymamaları, Aleviliği kültür olarak görmeleri gibi örnekler bu ihtiyacı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Siyasi baskılar ve “mutlak butlan” tartışmalarına da değinen Özel, sert mesajlar vererek şunları söyledi: “Bugün dört koldan saldırı altındayız. Tehditlerle, baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalışıyorlar ama siz oldukça ben yolumdan dönmeyeceğim. Gerekirse bu başı vereceğim ama baş eğmeyeceğim.”

Özel, söz konusu “butlan” tartışmasının CHP’nin iç meselesi olmadığını savunarak, “Saray ile milletin iradesi arasındadır. Hep birlikte sandığı yok sayanlara karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Konuşmasında birlik ve mücadele vurgusu yapan Özel, “Eninde sonunda menzile varacağız. Biz başaracağız, biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.