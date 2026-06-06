2000 yılından bu yana Rus siyasetinin en etkili isimlerinden biri olan Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ana oturumda yaptığı açıklamada, mektupta "oldukça kaba ifadeler" bulunduğunu belirterek, mevcut şartlarda Zelenskiy ile görüşmesinin anlamlı olmadığını söyledi.

Eski oyuncu ve yapımcı kimliğiyle tanınan, 2019 yılından bu yana Ukrayna Devlet Başkanı olarak görev yapan Zelenskiy'nin mektubuna değinen Putin, "Bu mektup yüz yüze görüşmenin önünü açmak için mi yazıldı, yoksa böyle bir görüşmenin gerçekleşmemesi için mi? Bence ikincisi." ifadelerini kullandı.

"Zelenskiy ile görüşmenin şu an bir anlamı yok"

Bir gazetecinin Zelenskiy ile doğrudan görüşme ihtimaline ilişkin sorusunu yanıtlayan Putin, "Şimdilik bunun herhangi bir anlamını görmüyorum." dedi.

Rus lider, kamuoyunun beklediği mesajların siyasi tartışmalar yerine cephede görev yapan askerlere verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yoldaş askerler, bütün ülke size bakıyor, sizinle gurur duyuyor ve size güveniyor. Görevinize devam edin kardeşlerim." ifadelerini kullandı.

Putin'den Trump yorumu: "Belki savaş yaşanmazdı"

Putin, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İş insanı kimliğiyle tanınan ve yeniden ABD Başkanı seçilen Trump'ın 2020 seçimlerinin ardından görevde kalması halinde Ukrayna'daki savaşın başlamamış olabileceğini öne süren Putin, "Eğer o dönemde Trump başkan olsaydı, seçimlerde kandırılmasaydı ve iktidarda olsaydı, belki gerçekten bunlar yaşanmazdı." dedi.

Ukrayna yönetiminin ABD'den silah almak istediğini ancak Trump'ın olası bir anlaşmanın garantörü olmasını kabul etmediğini savunan Putin, "Bunun nedenini anlamakta zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Putin'den İran açıklaması

Orta Doğu'da son dönemde artan gerilim hakkında da konuşan Putin, Rusya'nın elinde İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Putin, "Rusya'nın elinde İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hem Washington hem Tahran hem de Tel Aviv ile temas halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Rus ekonomisi ve yaptırımları değerlendirdi

Konuşmasının ekonomi bölümünde Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendiren Putin, Rusya'nın uluslararası rezervlerine el konulmasının dolar ve avronun küresel konumunu "dönüşü olmayan şekilde" etkilediğini savundu.

Dünyanın yasak ve engel riskleri taşımayan, modern, esnek ve sorumlu bir finansal mimariye ihtiyaç duyduğunu belirten Putin, yeni finansal araçların maliyetleri azaltması, ödemeleri hızlandırması ve finansmana erişimi genişletmesi gerektiğini söyledi.

Tüm ülkelerin Batı finansal sistemindeki varlıkları açısından risk altında olduğunu öne süren Putin, "Rusya gibi tüm diğer ülkeler, dolar veya avro cinsinden tutulan varlıklarına ve Batı finansal ödeme altyapısına erişimini her an kaybedebilir." dedi.

BRICS ülkeleri arasındaki ticaretin hızla arttığını ifade eden Putin, "BRICS içindeki ticaret hacmi yılda 1 trilyon doları aştı." açıklamasında bulundu.

Rus ekonomisindeki büyüme hızının son yıllarda avro bölgesindeki büyüme seviyelerine yakın olduğunu belirten Putin, ekonomik büyümenin enflasyondaki düşüşle birlikte ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

Putin ayrıca Rusya'da reel ücretlerin son beş yılda yüzde 30'dan fazla arttığını belirterek, bundan sonraki ücret artışlarının verimlilik artışıyla bağlantılı olması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy: "Putin savaşı bitirmek istemiyor"

Öte yandan Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı günlük görüntülü paylaşımında Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya ile yeni bir esir takası gerçekleştirdiklerini hatırlatan Zelenskiy, 185 Ukraynalı asker ile 1 sivilin ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Yıl başından bu yana toplam 1429 Ukraynalı asker ve sivilin esir takası sonucu serbest bırakıldığını belirten Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD ve Avrupa ülkeleriyle yapılacak görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, "Avrupalıların Ukrayna'yı desteklemek için yeni adımlar hazırladığını biliyoruz." dedi.

"Rus tarafı yine savaşı seçiyor"

Putin'in açık mektubuna verdiği yanıtı da değerlendiren Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savundu.

Zelenskiy, "Rus tarafı maalesef yine savaşı seçiyor, bugünkü cevabı herkes duydu. Zayıf bir cevap. Putin savaşı bitirmek istemiyor. Bence dünyadaki birçok kişi bu cevaptan hayal kırıklığına uğradı. Hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor, sadece kendisinin ve ondan para alanların savaşı sevdiğini kabul etmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Putin-Zelenskiy gerilimi sürüyor

Karşılıklı açıklamalar, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında doğrudan müzakere ihtimalinin kısa vadede düşük olduğunu gösteriyor. Esir takasları ve diplomatik temaslar devam ederken, tarafların açıklamaları savaşın sona erdirilmesine yönelik görüş ayrılıklarının sürdüğüne işaret ediyor.