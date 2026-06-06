Final serisinde ENKA SK ile karşı karşıya gelen Galatasaray SK, seriyi 3-0 kazanarak 2025-2026 sezonunun şampiyonu unvanını elde etti.

Heybeliada Su Sporları Kulübü Sezonu Üçüncü Tamamladı

Üçüncülük mücadelesinde Heybeliada Su Sporları Kulübü ile ASSK karşı karşıya geldi. Heybeliada temsilcisi, seride rakibine üstünlük kurarak karşılaşmaları 3-0 kazandı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Klasman serilerinin ardından ENKA SK ligi ikinci sırada bitirirken, Heybeliada Su Sporları Kulübü üçüncü olarak sezonu tamamladı.

2025-2026 Spor Toto Süper Lig Sezonu Sıralaması

2025-2026 sezonu sonunda oluşan ilk üç sıra şu şekilde gerçekleşti:

Galatasaray SK – Şampiyon ENKA SK – İkinci Heybeliada Su Sporları Kulübü – Üçüncü

Türk Sutopunda Sezon Tamamlandı

Türkiye Sutopu Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirilen Spor Toto Süper Lig’de final ve klasman serilerinin tamamlanmasıyla birlikte 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray SK şampiyonluk kupasını müzesine götürürken, ENKA SK sezonu ikinci, Heybeliada Su Sporları Kulübü ise üçüncü sırada tamamlayarak başarılı bir performans sergiledi.