Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli’de farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama olaylarının aydınlatılması için kapsamlı çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda saldırıların, elebaşlığını cezaevinde bulunan A.Ö.’nün yaptığı organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Polis ekipleri, örgütün talimat zinciri içerisinde hareket ederek çeşitli adreslere silahlı saldırılar düzenlediğini belirledi.

Eş Zamanlı Baskınlarda 11 Şüpheli Yakalandı

Soruşturma kapsamında 2 Haziran 2026 tarihinde organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senede de el konuldu. Ele geçirilen belgelerin örgütün mali faaliyetleriyle bağlantısının araştırıldığı öğrenildi.

Mahkemeden 7 Tutuklama Kararı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli’de Organize Suç Örgütlerine Karşı Mücadele Sürüyor

Güvenlik güçleri, Nazilli ve çevresinde kamu düzenini bozmayı hedefleyen organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Soruşturmanın devam ettiği ve örgütün bağlantılarına yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.