Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), nisan ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Rapora göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü nisan ayında 50 trilyon 410 milyar 315 milyon liraya ulaştı. Sektörün aktif toplamı, 2025 yıl sonuna göre 3 trilyon 463 milyar 517 milyon lira artış gösterdi.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 25 trilyon 563 milyar 709 milyon lira olurken, menkul değerler toplamı 7 trilyon 392 milyar 873 milyon lira olarak kaydedildi.

Böylece 2025 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 7,4, krediler toplamı yüzde 10,5 ve menkul değerler toplamı yüzde 5,4 artış gösterdi. Aynı dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,65 olarak gerçekleşti.

Bankaların en önemli fon kaynağı olan mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 7,1 artarak 29 trilyon 167 milyar 477 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı geçen yıl sonuna göre yüzde 6,4 artışla 4 trilyon 420 milyar 992 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 363 milyar 576 milyon lira olurken, sermaye yeterliliği standart