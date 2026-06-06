Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Odyssey, 17 Temmuz'da dünya genelinde sinemaseverlerle buluşacak.

Antik Yunan edebiyatının en önemli eserleri arasında gösterilen ve Homeros'a atfedilen Odisseia destanından uyarlanan film, klasik hikayeyi ilk kez IMAX formatında beyazperdeye taşıyacak.

Dünyanın farklı bölgelerinde yeni nesil IMAX film teknolojisi kullanılarak çekilen yapım, mitolojik aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron yer alıyor.

Senaryosunu Christopher Nolan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda da ünlü sinemacı oturuyor. Yapımcılığı Emma Thomas ile birlikte üstlenen Nolan'a, yürütücü yapımcı olarak Thomas Hayslip eşlik ediyor. Film, güçlü oyuncu kadrosu ve IMAX teknolojisiyle sinema dünyasının en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor.