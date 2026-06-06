Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026-2027 sezonunda görev yapacak üst klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleri, klasman hakemleri, klasman yardımcı hakemleri, VAR hakemleri ve üst klasman gözlemci listelerini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan listeye göre yeni sezonda görev yapacak üst klasman hakemleri belli oldu. Listede Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Yasin Kol ve Turgut Doman gibi isimler yer aldı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan VAR hakemleri listesinde ise Özer Özden, Efe Tanrıverdi, Sarper Barış Saka, Erkan Engin, Özgür Yankaya, Volkan Bayarslan, Onur Özütoprak, Ferhan Kestanlıoğlu, Melis Özçiğdem, Eren Özyemişcioğlu, Bülent Birincioğlu, Bilal Köseoğlu ve Sinan Dereci görev alacak.

Böylece 2026-2027 sezonunda profesyonel liglerde görev yapacak hakem ve VAR kadroları netlik kazanmış oldu.