Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Gürlek paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek yeni personelin adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğini daha da artıracağını belirten Gürlek, sözleşmeli personelin 8 bininin adliyelerde, 6 bin 100'ünün Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900'ünün ise icra katibi olarak icra dairelerinde istihdam edileceğini kaydetti.

Gürlek, ilan detaylarının 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacağını, adayların başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabileceğini bildirdi.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Gürlek, "Teşrifleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.