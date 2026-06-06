Konserin açılışını büyük beğeni toplayan "Ölürüm Sana" şarkısıyla yapan Tarkan, gece boyunca hayranlarının eşlik ettiği birçok hit eserini seslendirdi. Sanatçının repertuvarında "Dudu", "Sevdanın Son Vuruşu", "Tut Elimden" ve "Oynama Şıkıdım" gibi sevilen parçalar da yer aldı.

Yağmura rağmen alanı terk etmeyen binlerce müziksever, konser boyunca Tarkan’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Coşkulu atmosfer, Ankara’da uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu.

Tarkan’dan Koç Holding’e Teşekkür

Sahne performansı sırasında konuşan Tarkan, 100. yılını kutlayan Koç Holding’e teşekkür ederek, kendisini Başkentlilerle buluşturduğu için memnuniyetini dile getirdi. Sanatçı, böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Koç Holding’in Kuruluş Hikâyesi Belgeselle Anlatıldı

Konser öncesinde katılımcılar için Koç Holding’in kuruluş sürecini anlatan özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Belgeselde, Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan holdingin tarihine ilişkin arşiv görüntüleri yer aldı.

Ayrıca, holdingin kurucusu Vehbi Koç ve Koç ailesinin Türkiye ekonomisine, sanayisine ve eğitim alanına yaptığı katkılar da izleyicilere aktarıldı.

Başkentlilerden Yoğun İlgi

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte her yaştan vatandaş konser alanını doldurdu. Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımın olduğu organizasyonda dinleyiciler memnuniyetlerini dile getirdi.

Konsere katılan Ramazan Öztürk, “Tarkan’ı çok seviyoruz. Uzun bir aradan sonra halk konserinde sahne aldığı için kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Eşiyle birlikte konsere gelen Havva Kamışlı ise, “Koç Holding’e bize bu deneyimi yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Hayalimizi gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

Ankara’da 100. Yıl Kutlamalarına Büyük İlgi

Koç Holding’in 100. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Tarkan konseri, hem sanat hem de kurumsal tarih açısından dikkat çekici anlara sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı organizasyon, Ankara’da yılın en büyük kültür ve sanat etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.