2026/1612 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1612 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, ERTUĞRUL GAZİ Mahalle/Köy, 4195 Ada, 1 Parsel, D BLOK ZEMİN KAT 1 NOLU BB No ...

Adresi : Ertuğrulgazi Mahallesi Sülün Sokak Dostlar Cem Sitesi D Blok No:5/1 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 8.469,00 m2

Arsa Payı : 1/110

İmar Durumu :İnşaat tarzı Taşınmazın Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı; konut parseli, ayrık nizam, Hmax: 8 kat, E:1,90 olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:40

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:40

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.