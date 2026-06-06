MHP Lideri Devlet Bahçeli’den iş dünyasında geniş yankı uyandıran Rahmi Koç açıklaması geldi. Bahçeli, Koç hakkında bir sohbet sırasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasını sert bir dille eleştirerek, "95 yıllık ömründe Türkiye'ye hizmet eden bir iş insanının hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Siyaset ve iş dünyası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı son dakika açıklamasına kilitlendi. Bahçeli, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç hakkında, katıldığı bir sohbet ortamında sarf ettiği sözler nedeniyle adli soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

"Soruşturma Başlatılması Yanlıştır"

Konuya ilişkin net bir duruş sergileyen MHP Lideri Bahçeli, yapılan uygulamanın hukuki ve vicdani açıdan isabetli olmadığını belirtti. Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rahmi Koç'a, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

İş Dünyasında Geniş Yankı Uyandırdı

Devlet Bahçeli'nin, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un ülke ekonomisine ve sanayisine yaptığı katkılara vurgu yaparak arkasında durması, Ankara kulislerinde ve ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Bahçeli'nin bu çıkışıyla, samimi ortamlarda yapılan esprilerin ya da "latifelerin" adli süreçlere konu edilmesinin toplumsal ve ekonomik iklime zarar verebileceğine dikkat çektiği belirtiliyor.

Soruşturmanın detayları ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.