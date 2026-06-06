Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği tarım işçilerini taşıyan minibüsün, şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sarıhalil Mahallesi Yolu Dalgakıran mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'ini hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.