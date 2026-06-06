Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) deneyimli siyasetçilerinden Murat Karayalçın, Anka Haber Ajansı’na (ANKA) yaptığı açıklamalarda gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Halk TV'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Karayalçın, parti üzerinde ciddi bir oyun oynandığını iddia etti.

"Bu Karar, Tuzağın Son Adımıdır"

Mahkemenin verdiği kararın hukuki boyutundan ziyade siyasi sonuçlarına dikkat çeken Karayalçın, sürecin arka planında organize bir hamle olduğunu savundu. Açıklamasında net ifadeler kullanan Karayalçın şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük bir tuzak kuruldu. Bu son olay, yani 21 Mayıs günü Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı alması, bu tuzağın son adımı."