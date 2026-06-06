Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Safi, camiayı heyecanlandıran hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki lansmanda gövde gösterisi yapan Safi'nin, son olarak A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile el sıkıştığı iddia edildi.

Yıllık 9 Milyon Euro Maaş: 3 Yıllık Anlaşma Masada!

Gelen son dakika bilgilerine göre Hakan Safi ve ekibi, Inter forması giyen 32 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Milli yıldızın Türkiye'ye gelmeye ve sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı, tarafların yıllık 9 million Euro maaş karşılığında el sıkıştığı belirtiliyor. Transferin resmiyete dökülmesi için kulüpler arasındaki son görüşmeler belirleyici olacak.

Yıldızlar Geçidi: Luis Suarez ve Mason Greenwood da Listede

Hakan Safi'nin tek bombası Hakan Çalhanoğlu değil.beIN SPORTS'a ve lansman toplantısında basın mensuplarına konuşan Safi, seçimi kazanması halinde dünya yıldızlarının hazır olduğunu ilan etti:

Luis Suarez: Sporting forması giyen dünyaca ünlü golcüyle kesin olarak anlaşıldığı açıklandı. Fırtınadan geriye kalan batık tekneler temizleniyor İçeriği Görüntüle

Mason Greenwood: Marsilya forması giyen yıldız oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yapıldığı, kulübün talep ettiği 50 + 5 milyon Euro'luk bonservisin kabul edildiği duyuruldu.

Merih Demiral & Gonçalo Inacio: Savunma hattı için de milli stoper Merih Demiral ve Sporting'in 40 milyon Euro değerindeki stoperi Inacio ile temasların kurulduğu belirtildi.

"Hodri Meydan! Biriniz Değil Beşiniz Gelin"

Toplantıda rakiplerine sert mesajlar gönderen Hakan Safi, kendisine yönelik "hayal satıyor" eleştirilerine şu sözlerle meydan okudu:

"Biri 'Mbappe'yi alacağım' diyor, diğeri ismini bile söyleyemiyor. 'Bende bir Hakan Safi değil, beş Hakan Safi var' diyorlar. Ben de hodri meydan diyorum; biriniz değil, beşiniz gelin! Beraber transfer yapın, bir tane de söz ben vereceğim. Hayatım boyunca cesaretli oldum. Mazbatayı aldıktan sonra bu isimlerin hepsini resmi imzaya götüreceğiz. Vura vura şampiyon olacağız!"

Öte yandan, Hakan Safi'nin yönetim listesinde yer alan Eren Ergen ve Özgür Peker'in listeden çekilmesi seçim kulislerinde "soğuk duş" olarak yorumlansa da, Safi'nin iddialı transfer açıklamalarıyla seçim psikolojisini elinde tutmaya çalıştığı görülüyor.