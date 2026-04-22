Çankaya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, çocukların hazırladığı resim ve seramik sergisiyle başladı. Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programı, miniklerin sahne performanslarıyla adeta görsel bir şölene dönüştü.

Farklı ülkelerden temsilciliklerin de katılım sağladığı etkinlikte, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları Aydın Özsoy ve Anıl Çetin ev sahipliği yaptı. Program boyunca sahneye çıkan çocuklar, enerjileri ve performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kültürler Sanatla Buluştu

Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri de uluslararası katılım oldu. Avusturya’dan gelen çocuk korosu, farklı dillerde seslendirdiği şarkılarla kültürler arası birlik mesajı verdi. Bunun yanı sıra çocuklar; Brezilya, Ukrayna, Şili ve İsveç’i temsil eden atölye çalışmalarında yer aldı.

Farklı ülkelere ait dans ve sahne gösterileri izleyenlere adeta dünya turu yaşattı. Brezilya’nın ritmik dansları, Ukrayna’nın geleneksel figürleri, Şili’nin enerjik performansları ve İsveç’in estetik koreografileri büyük ilgi gördü.

Programın finalinde Şubadap sahne alırken, etkinlik çocukların merkezde olduğu coşkulu anlarla sona erdi.

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin, Atatürk Sanat Merkezi’nde bayram gününe kadar devam edeceği belirtildi.