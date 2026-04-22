Kaza, Sivas’ta Yenimahalle’de bulunan Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Y.E.D. idaresindeki 58 ER 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan market ve kuruyemiş dükkânına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırıma çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazada otomobil sürücüsünün herhangi bir yara almadığı öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar oluştu.
Yetkililer, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: DHA