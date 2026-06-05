Ankara’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.

Özellikle Etlik semtinde etkili olan doluyla karışık sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın ardından yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, taşkınların etkisiyle yolların adeta göle döndüğü görüldü. Dolu yağışının da etkili olduğu bölgede araçlar ve yayalar yağıştan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, Ankara genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.