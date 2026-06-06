stanbul’da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen 2 ayrı suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Polisi Suç Örgütlerini Takibe Aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve benzeri suçları organize ettikleri tespit edilen 2 ayrı suç örgütünü takibe aldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda örgütlerin hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve bağlantı ağları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin çeşitli suç olaylarıyla bağlantılı oldukları da belirlendi.

İstanbul Genelinde Eş Zamanlı Baskın

Soruşturma kapsamında çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul genelinde başta Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt ve Eyüpsultan olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin İşlemleri Sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.