Megastar Tarkan, Koç Topluluğu’nun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında Ankara’da hayranlarıyla buluştu. Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen konsere binlerce müziksever katılırken, sanatçı sahnede yaklaşık 2 saat kalarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tarkan’dan Ankara’ya Yağmur Mesajı

Yoğun güvenlik önlemleri altında hazırlanan konser alanında sahneye çıkan Tarkan, konser öncesinde hayranlarına seslenerek, “Ankara, yağmura rağmen bu gece eğleneceğiz, durmak yok” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı, son albümünde yer alan parçaların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkılarını da seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser Alanı Saatler Öncesinden Doldu

Tarkan’ın sahne alacağı Ankara Millet Bahçesi, konser başlamadan saatler önce doldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen hayranlar, Megastar’ı canlı izleyebilmek için alanda yerlerini erken saatlerde aldı.

Konsere katılan birçok hayran, büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, konserden bir gece önce uyuyamadıklarını söyledi. Bir hayran ise Tarkan’ı izlemek için Abu Dabi’den Ankara’ya geldiğini ifade ederek, sanatçıyı sahnede görmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Binlerce Kişi Şarkılara Eşlik Etti

Konser boyunca Tarkan’ın sevilen eserlerine hep bir ağızdan eşlik eden hayranlar, Ankara’da müzik dolu bir gece yaşadı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Megastar, performansıyla büyük beğeni toplarken, Koç Topluluğu’nun 100’üncü yıl kutlamalarına damga vurdu.