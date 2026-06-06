CHP’de haftaya Salı günü CHP Grup Toplantısının Kemal Kılıçdaroğlu mu, yoksa Grup Başkanı Özgür Özel’in mi yapacağı merak konusu oldu.

Mutlak butlan kararı CHP koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün gazetecilerin “Grup toplantısı yapacak mısınız” sorusuna “Umarım” yanıtı vermişti.

Karşı hamle CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den geldi. Özgür Özel daha önce açıkladığı Salı günkü Manisa programını iptal ettiği ve o gün Meclis’te olacağı ileri sürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL SALI GÜMÜ MECLİS’TE

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre; bu kapsamda Özgür Özel, 9 Haziran Salı günü için Manisa programını iptal etti. Özel'in TBMM'de olması bekleniyor.

Grup toplantısının olacağı gün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü. Özel'in bu kapsamda Manisa'da anma toplanmasına katılması bekleniyordu.

Erkin'in Özgür Özel'e yakın isimlerden aktardığına göre, Özel pazartesi günü bir toplantı yapacak. Pazartesi günü "olağanüstü" bir konu yaşanmazsa Özel yönetimi Salı günü Meclis'te olacak.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup toplantısı konusunda tavrının da bu süreçte belirleyici olacağı düşünülüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLUR

CHP Grup Yönetim Kurulu pazartesi günü Salı günü grup toplantısının yapılıp yapılmayacağının kararını verecek.



Özgür Özel grup toplantısı kararını verecek olursa, Kemal Kılıçdaroğlu ancak davet edilirse Grup Toplantısına katılabilecek.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup toplantısı konusunda tavrının da bu süreçte belirleyici olacağı düşünülüyor.

