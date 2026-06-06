Rekabet Kurumu'nun dizi ve film sektöründe faaliyet gösteren menajerler, cast ajansları ve sektör temsilcilerine yönelik yürüttüğü soruşturmada para cezalarının tebliğ edilmeye başlandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında bazı menajerler ve cast ajanslarına milyonlarca lirayı bulan idari para cezaları uygulandığı belirtiliyor.

Soruşturma Ocak Ayında Başlatılmıştı

Rekabet Kurumu, Ocak 2026'da dizi ve film sektöründe faaliyet gösteren Kast Ajansları Derneği ile çeşitli cast ajansları ve menajerler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında sektör temsilcilerinin savunmaları 6-7-8 Mayıs tarihlerinde Ankara'da alındı. Ön araştırma, soruşturma ve savunma süreçlerinin tamamlanmasının ardından para cezaları ve gerekçeleri taraflara bildirilmeye başlandı.

Cezaların Gerekçesi Ortak Hareket İddiası

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uygulanan idari para cezalarının şirketlerin 2025 yılı cirolarının yüzde 3'ü oranında hesaplandığı ifade ediliyor. Bu kapsamda bazı ajans ve menajerlere 250 bin liradan başlayıp 5-6 milyon liraya kadar ulaşan cezalar kesildiği öne sürülüyor.

Soruşturmada öne çıkan başlıklardan birinin, oyuncu ajanslarının temsilcilerinin yer aldığı WhatsApp gruplarında komisyon oranlarını düşürmek isteyen yapımcılara karşı ortak hareket edildiği yönündeki değerlendirmeler olduğu belirtiliyor.

Bazı Menajerler Yargı Yoluna Başvuracak

Kararların ardından bazı menajerler ve cast ajanslarının cezaların iptali için hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı öğrenildi. İlgili tarafların, Ankara İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talepli iptal davaları açmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.

Menajerlik ve Cast Direktörlüğü Aynı Anda Yapılamayabilir

Rekabet Kurumu'nun hazırladığı raporda, oyuncu menajerlerinin aynı zamanda cast direktörlüğü yapmasının sektörde rekabet açısından sorun oluşturabileceğine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Raporda, aynı kişilerin hem menajerlik hem de cast direktörlüğü faaliyetlerini yürütmesinin rekabet kuralları açısından sakıncalar doğurabileceği belirtilirken, bu iki görevin birbirinden ayrılmasına yönelik düzenlemelerin gündeme gelebileceği kaydedildi.

Sektördeki uygulamalara ilişkin nihai sürecin, idari ve yargısal aşamaların tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.