ABD ile İran arasında 8 Nisan’dan bu yana devam eden ateşkesin sona ermesi beklenirken, Washington’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ateşkesin uzatıldığını ve sürecin İran tarafının ortak bir teklif sunmasına kadar devam edeceğini duyurdu.

Trump, İran yönetiminde yaşanan iç bölünmelere işaret ederek, bu durumun kendileri açısından sürpriz olmadığını ifade etti. Ayrıca Asim Munir ve Şahbaz Şerif’in talebi doğrultusunda İran’a yönelik saldırıların durdurulmasının istendiğini belirtti. Bu çerçevede ordunun teyakkuz halinde kalacağını, ancak saldırıların geçici olarak askıya alındığını vurguladı.

ABD lideri, müzakere süreci netleşene kadar ateşkesin sürdürüleceğini ve gelişmelere göre yeni adımlar atılacağını dile getirdi.

Pakistan’dan Destek Mesajı

Açıklamanın ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkür etti. Şerif, ateşkesin devam etmesinin diplomatik girişimlere zaman kazandıracağını belirterek, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Tarafların ateşkese bağlı kalmasının önemine değinen Şerif, İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelerde kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılmasını umut ettiklerini kaydetti.

İran’dan Müzakere Kararı

Öte yandan İran cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Tahran yönetimi müzakerelerin ikinci turu için Pakistan’a heyet göndermeme kararı aldı.

İran’ın bu kararını çeşitli gerekçelerle kesinleştirdiği ve söz konusu bilginin Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletildiği belirtildi.