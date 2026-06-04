ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla 'terör örgütü' olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneyi daha hedef aldığı belirtildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı kaydedilen açıklamada, 'Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA