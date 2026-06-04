Haklarını alamadıkları gerekçesiyle aylardır mücadele eden Doruk Maden işçileri, bugün Ankara’da SSS Yıldızlar Holding önünde eylem gerçekleştirecek. Saat 12.00’de yapılacak buluşmada işçiler, ödenmeyen alacakları ve çalışma haklarına ilişkin taleplerini bir kez daha kamuoyuna duyuracak.

Eylem öncesinde dikkat çeken gelişme ise Beypazarı’nda yaşanıyor. Günlerdir Ankara’ya yürümek isteyen madenciler, güvenlik güçlerinin engellemesi nedeniyle başkente ulaşamıyor. Yol üzerindeki bekleyişlerini sürdüren işçiler, Ankara’ya girişlerine izin verilmesini isterken, bugün gerçekleştirilecek eylem sırasında da olası bir polis müdahalesi ihtimali bulunuyor.

Mücadele yalnızca Ankara ile sınırlı değil. Yıldızlar Holding bünyesindeki farklı işletmelerde çalışan işçiler de çeşitli kentlerde hak arayışını sürdürüyor. Elazığ Maden Eti Gümüş işçilerinin de Ankara’daki eyleme katılarak destek vermesi bekleniyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası tarafından yapılan çağrıda, işçilerin kıt olanaklar ve dayanışmayla mücadelelerini sürdürdüğü vurgulanırken, Ankara halkı da Yıldızlar Holding önündeki eyleme davet edildi. İşçiler, talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.