“Gırgıriye Müzikali”nin bu akşam İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelenmesi beklenirken, yaşanan beklenmedik bir gelişme nedeniyle oyun iptal edildi. Gösteri öncesinde bir izleyicinin sahneyi net göremediğini belirterek tepki göstermesi üzerine sahnede kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Duruma müdahale eden usta sanatçı Müjdat Gezen, artan şikâyetler üzerine oyunu iptal ettiğini açıklayarak sahneden ayrıldı. Kulise geçen Gezen’in burada rahatsızlandığı ve ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kadrosunda Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi isimlerin de yer aldığı müzikalin ileri bir tarihte yeniden sahneleneceği bildirildi.

Sağlık Durumu Nedeniyle Erteleme Kararı

Oyunun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise yaşanan olay sırasında bir izleyicinin sahneye çıkarak sanatçıyla tartışmaya girdiği, bu durumun sahne düzenini bozduğu ifade edildi. Açıklamada, yaşanan gerginlik sırasında Müjdat Gezen’in sağlık sorunu yaşadığı belirtilerek hem sanatçının durumu hem de seyirci güvenliği göz önünde bulundurularak oyunun ertelendiği kaydedildi.

Yetkililer, iptal edilen temsil yerine ilerleyen günlerde yeni bir gösterim yapılacağını duyurdu.