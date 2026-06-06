Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde kurulan Tapduk Emre Yöresel Üretim İşletme Kooperatifi, yürüttüğü turizm ve sosyal sorumluluk projeleriyle hem kadın istihdamına katkı sağlamayı hem de üniversite öğrencilerine burs desteği sunmayı hedefliyor.

Nallıhan'da Sosyal Kooperatifçilik Örneği

Yeni nesil sosyal kooperatifçilik anlayışıyla faaliyet gösteren Tapduk Emre Yöresel Üretim İşletme Kooperatifi bünyesinde Tapduk Emre Sofrası ile Bacım Sultan El Sanatları Satış Merkezi hizmet veriyor. Kooperatif, bölgesel kalkınmayı destekleyen projeleriyle ekonomik ve sosyal fayda üretmeyi amaçlıyor.

Kadınların Ürettiği Ürünler Satışa Sunuluyor

Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile kooperatif arasında imzalanan "Dezavantajlı Bireylerin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında ihtiyaç sahibi bireylerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarında kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünler satışa sunulurken, elde edilen gelirlerin bir bölümü üniversite öğrencilerine burs desteği olarak aktarılacak.

14 Kişiye İstihdam, 5 Kursiyere Eğitim Desteği

Kooperatif bünyesinde halen 14 personel görev yaparken, İŞKUR'un Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında 5 kursiyer de eğitim alıyor. Böylece proje, hem istihdam hem de mesleki eğitim alanında katkı sunuyor.

Tesiste kullanılan ekipman ve malzemeler ise İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan proje hibeleriyle temin edildi.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde Sosyal Tesis Hizmete Açıldı

Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Elagöz, Nallıhan Kuş Cenneti'nin tanıtımını güçlendirmek ve bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla alanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden kiralandığını belirtti.

Elagöz, kooperatif tarafından işletilecek Nallıhan Kuş Cenneti Sosyal Tesisleri'nin hizmete açıldığını ifade ederek, tesiste ziyaretçilerin dinlenebileceği, kahvaltı yapabileceği ve yiyecek-içecek hizmetlerinden yararlanabileceği alanların oluşturulduğunu söyledi.

Gelirler Öğrenci Bursları ve Kadın İstihdamına Destek Olacak

Sosyal tesislerden elde edilecek gelirlerin kadın istihdamını artırmak ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla kullanılmasının planlandığını belirten Elagöz, projeye destek veren Semih Doğanoğlu ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Nallıhan'da hayata geçirilen proje, sosyal kooperatifçilik modeliyle yerel kalkınmaya katkı sunarken, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı ve gençlerin eğitimine destek olmayı hedefliyor.