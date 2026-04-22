Ankara’nın Sincan ilçesinde belediye tarafından parklarda sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmetinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan güncellemeyle birlikte internet erişimi her gün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında aktif olacak.

Sincan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi. Yeni uygulama sayesinde park kullanıcıları, belirlenen saatler içinde kesintisiz internet erişiminden faydalanabilecek.

Yetkililer, vatandaşların parkta vakit geçirirken hem iletişimlerini sürdürebileceğini hem de günlük işlerini kolaylıkla takip edebileceğini ifade etti. Ancak belirlenen saatler dışında ücretsiz Wi-Fi hizmetinin sunulmayacağı da hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, sadece parklarda değil, millet kıraathaneleri, konaklar ve diğer belediye hizmet noktalarında da ücretsiz internet hizmetinin sürdüğü vurgulandı. Her gün binlerce kişinin bu hizmetten yararlandığı belirtilirken, vatandaşların uygulamadan memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür eden ilçe sakinleri, sunulan hizmetlerin yaşam kalitesini artırdığını dile getirdi.