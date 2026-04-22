Ankara’nın Pursaklar ilçesinde belediye ekipleri, park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Yürütülen çalışmalarla vatandaşların bu alanlarda daha rahat ve güvenli vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, zamanla yıpranan ya da zarar gören banklar yenileniyor. Çardaklarda ise boya, bakım ve güçlendirme işlemleri dikkatle uygulanarak daha uzun ömürlü hale getiriliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeyi daha yaşanabilir ve estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Parkların sosyal yaşam açısından önemli alanlar olduğunu vurgulayan Çetin, bu alanların korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Çetin, yapılan çalışmaların kalıcı olması için vatandaşların da kamu mallarına özen göstermesi gerektiğini ifade ederek, “Her bank ve her çardak aslında hepimizin ortak kullanımına ait bir değerdir” dedi.

Belediye yetkilileri ise bakım ve onarım çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini bildirirken, vatandaşlardan kamuya ait alanların korunması konusunda duyarlılık beklediklerini dile getirdi.