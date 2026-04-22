Ankara’da Kara Havacılık Komutanlığı envanterine ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterinin eğitim uçuşu sırasında kaza yapmasının ardından başlatılan incelemeler sürüyor. Olayın yaşandığı Temelli mevkisinde kaza alanı jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma timleri ile askeri yetkililer detaylı çalışmalar yürütüyor.

Olay yerinde basın mensuplarına açıklama yapan Levent Kılıç, helikopterde bulunan 5 personelin kazadan etkilendiğini ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

“Can Kaybı Olmaması Sevindirici”

Helikopterde teknik incelemelerin sürdüğünü belirten Kılıç, kazanın iniş aşamasında meydana geldiğini söyledi. Askeri bir hava aracı olması nedeniyle kaza-kırım ekibinin de olay yerine geleceğini aktaran Kılıç, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu dile getirdi.