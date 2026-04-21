Ankara Üniversitesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından İlber Ortaylı adına anma programı düzenleneceği duyuruldu. Paylaşılan afişe göre, "İlber Ortaylı Anma Programı" 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonu'nda yapılacak.

Programın, Tuna Ortaylı ve Nuriye Ortaylı'nın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Ankara Üniversitesi ve SBF logolarının yer aldığı afişte, etkinliğin İlber Ortaylı'nın anısını yaşatmak amacıyla düzenlendiği görüldü.