Kayseri’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Öğrenci Servisi Direğe Çarptı: 13 Yaralı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, aranan şahısların izine ulaşıldı. Yapılan operasyon sonucunda, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye’de hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. saklandıkları adreste yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA