Kayseri’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, aranan şahısların izine ulaşıldı. Yapılan operasyon sonucunda, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ihraç komiser yardımcısı B.A. ile Osmaniye’de hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. saklandıkları adreste yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.