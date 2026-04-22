Turnuvada ev sahibi Başkent Ampute Futbol Gücü’nün yanı sıra Avrupa’nın farklı ülkelerinden toplam 6 kulüp mücadele edecek. Organizasyon, hem sporcuların rekabet gücünü artırması hem de ampute futbolun uluslararası düzeyde daha fazla tanıtılması açısından büyük önem taşıyor.

Gruplar Belli Oldu

Turnuvada takımlar iki gruba ayrıldı:

A Grubu

Başkent Ampute Futbol Gücü (Türkiye)

Crusaders (Ukrayna)

Olimpik Marsilya (Fransa)

B Grubu

Club Brugge (Belçika)

Slask Wroclaw (Polonya)

Vicenza (İtalya)

Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, çapraz eşleşme sistemiyle yarı finale yükselecek. Yarı finalin ardından kazanan takımlar finalde karşı karşıya gelecek.

Maçlar İki Statta Oynanacak

Organizasyon kapsamında grup ve eleme maçları Eryaman Stadı’nda oynanacak. Final ve klasman karşılaşmaları ise Etimesgut Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak.

Ankara Spor Turizmi İçin Önemli Fırsat

İlk kez düzenlenecek olan Ampute Futbol Avrupa Ligi, Ankara’nın uluslararası spor organizasyonlarındaki yerini güçlendirecek. Aynı zamanda turnuva, Türkiye’nin ampute futboldaki başarılarını pekiştirme ve bu alandaki farkındalığı artırma açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Futbolseverler, üç gün sürecek bu heyecan dolu organizasyonda Avrupa’nın en iyi ampute futbol kulüplerini yakından izleme fırsatı bulacak.