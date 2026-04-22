Ankara’da EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, EGO’ya bağlı otobüsler ile metro ve ANKARAY hatları bayram günü boyunca ücretsiz hizmet verecek. EGO otobüsleri, 387 güzergâhta Cumartesi servis programına göre çalışacak.

Vatandaşlar, otobüs hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine EGO Cep’te mobil uygulaması ile EGO’nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Yetkililer, uygulamanın gün boyunca geçerli olacağını belirterek vatandaşlara duyuruda bulundu.