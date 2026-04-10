Teknik öğretmen Memduh Yurteri tarafından verilen kursta, katılımcılara elektrik devreleri, iletken çeşitleri ve temel elektrik bilgileri aktarılıyor. Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen elektrik tesisatı simülasyonlarıyla kursiyerler öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştiriyor.

Eğitimin 8 hafta süreceğini belirten Yurteri, kursiyerlerin elektrikle ilgili temel güvenlik kurallarını öğrendiğini ifade ederek, “Elektrik çarpmasına karşı korunma yolları, topraklama ve kaçak akım rölesinin önemi gibi konuları detaylı şekilde işliyoruz. Kursiyerlerimiz, artık evlerinde karşılaştıkları küçük elektrik arızalarını kendi başlarına çözebilecek” dedi.

Kursa katılan Ünsal Çakar ise eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, hem teorik hem de uygulamalı bilgiler edindiklerini söyledi. Bir diğer kursiyer Recep Kılıç da kurs sayesinde daha önce bilmedikleri konuları öğrendiklerini ve artık evdeki küçük arızalara müdahale edebildiklerini ifade etti.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise ilçede her yaştan vatandaşa yönelik eğitimler düzenlediklerini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre kurslar açıyoruz. Erkek Yaşam Merkezimizde başlattığımız bu eğitimle üyelerimizin teknik becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Katılımcılarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Altındağ Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu tür eğitim programlarının, hem bireysel gelişime hem de toplumsal faydaya katkı sağlaması hedefleniyor.