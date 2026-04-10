23’üncüsü gerçekleştirilen fuar çerçevesinde düzenlenecek etkinlik, 11 Nisan 2026 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında ATO Congresium’da yapılacak. Çetin, C24 numaralı stantta kitapseverlerle buluşarak eserlerini imzalayacak.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği iş birliğiyle gerçekleşecek imza gününde, okuyucular yazarla sohbet etme ve kitapları hakkında bilgi alma imkânı bulacak.

Kültür ve edebiyat dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Ankara Kitap Fuarı, bu tür buluşmalarla yazar ve okur arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyor.