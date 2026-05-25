Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde, 21 Mayıs Perşembe günü verilen “mutlak butlan” kararının ardından başlayan düzenlemeler devam etti. Bu kapsamda daha önce binadan kaldırılan Kemal Kılıçdaroğlu’na ait renkli fotoğrafın yeniden yerine asıldığı görüldü.

Özgür Özel’in Fotoğrafı Siyah-Beyaz Yerleştirildi

Genel merkezde yapılan değişiklikler kapsamında, Özgür Özel’in fotoğrafının ise siyah-beyaz formatta duvara yerleştirildiği dikkat çekti. Parti binasındaki görsel düzenlemelerin, karar sonrası süreçte şekillendiği ifade ediliyor.

12’nci Katta İsimlik Güncellemesi

Öte yandan genel merkezin 12’nci katında bulunan makam odasının kapısına da “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu” yazılı isimliğin takıldığı görüldü. Böylece binada yapılan değişikliklerle birlikte yeni düzenlemeler tamamlanmış oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde yaşanan bu değişiklikler parti içinde dikkatle takip ediliyor.