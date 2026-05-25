Türkiye’nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum, Kurban Bayramı tatilinde de tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük tatil sürecinin başlamasıyla birlikte ilçede araç yoğunluğu dikkat çekici seviyeye ulaştı.

Cuma gününden itibaren ilçeye giriş yapan araç sayısının 67 bine ulaştığı öğrenildi.

Trafik Bazı Noktalarda Kilitlendi

Özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent mahalleleri yönünde yoğun araç trafiği oluştu. Artan yoğunluk nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğunluğun Sürmesi Bekleniyor

Yetkililer, bayram tatili boyunca ilçedeki hareketliliğin devam edeceğini belirtirken, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Bayram süresince özellikle sahil bölgeleri ve turistik noktalarda yoğunluğun daha da artması bekleniyor.