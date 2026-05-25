Güller ve Günahlar, sezon başından bu yana cumartesi akşamlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer alırken, dizinin sezon finali tarihiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı dizinin sezon final tarihi öne çekildi. Başrollerinde Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in yer aldığı dizinin, daha önce 20 Haziran olarak planlanan sezon finalinin 13 Haziran’da yapılacağı öğrenildi.

Zeynep’in Değişimi Diziye Damga Vurdu

Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik’in oturduğu dizinin son bölümünde Zeynep karakterinin yaşadığı büyük değişim dikkat çekti.

İlk bölümlerde mütevazı bir çiçekçi olarak izleyici karşısına çıkan Zeynep, artık Tecer Ailesi’nin güçlü ve dikkat çeken bir üyesi olarak hikâyede öne çıkıyor. “O artık Zeynep Tecer” mesajıyla verilen dönüşüm, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.