Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konulurken, tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü bildirildi. Son olarak usta oyuncunun entübe edildiği açıklandı.

“Riskli Bir Süreçten Geçiyoruz”

İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Jülide Kural, sanatçının akciğerinde zatürreye bağlı oluşumların yanı sıra bir tümör tespit edildiğini belirtti. Kural, doktorların daha kontrollü bir tedavi süreci yürütebilmesi ve sanatçının rahatlatılması amacıyla entübasyon kararı aldığını ifade etti.

Kural açıklamasında, “Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale edebilmek ve acı çekmemesi için bu yöntem uygulandı. Çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Umarız güzel haberler alırız” ifadelerini kullandı.

Sevenlerini Endişelendirdi

Uzun yıllardır Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Hastanedeki tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.