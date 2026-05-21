Sivas Valiliğinin başlattığı 'Şifa Projesi' kapsamında mobil kanser tarama aracı Zara ilçesinde hizmet veriyor. Zara Devlet Hastanesi acil girişi önünde hizmet veren üç boyutlu mobil dijital mamografi cihazıyla 40-69 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz kanser tarama hizmeti sunulacak.

Zara Devlet Hastanesi Başhekimi Tuğba Topbaş, 'Hastanemiz acil girişinde hizmet vermekte olan mobil tarama aracımızda gerçekleştirilmekte olan mamografi hizmeti kapsamında kadınlarımızın sağlık kontrollerini yaptırmaları ve erken teşhis imkanından faydalanması önem arz etmektedir.' dedi.

Topbaş, 22 Mayıs mesai bitimine kadar aracın hizmet vereceğini sözlerine ekledi.