TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçların stratejik bir sağlık ürünü olduğunu belirterek, eczacı danışmanlığının tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Saydan, eczanelerde sunulan danışmanlık hizmetinin hem doğru ilaç kullanımı hem de hasta güvenliği açısından kritik rol oynadığını dile getirdi.

İnternetten ilaç satışına sert eleştiri

Saydan, internet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüz şekilde satılan ilaç, vitamin, gıda takviyesi ve benzeri ürünlerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu ürünlerin sahte, bozulmuş ya da uygun koşullarda saklanmamış olabileceğine dikkat çekti.

“İnternetten asla ilaç alınmamalı” çağrısında bulunan Saydan, özellikle kargo süreçlerinde sıcaklık ve nem kontrolü sağlanmadığı için ilaçların etkinliğinin ve güvenliğinin risk altına girdiğini vurguladı.

“Yüzde 80’i sahte olabilir” uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunan Saydan, internetten satılan sağlık ürünlerinin önemli bir kısmının sahte olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre bu oran yüzde 80’e kadar çıkabiliyor. Bu nedenle ilaç ve sağlık ürünleri yalnızca eczanelerden, eczacı kontrolünde temin edilmelidir.”

Türkiye’de eczacılık sistemi vurgusu

Saydan, Türkiye’deki eczacılık sisteminin ilaç kaynaklı zehirlenme vakalarının çok düşük seviyede olmasını sağladığını belirtti. Eczanelerin ve ecza depolarının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlendiğini hatırlatarak, güvenli ilaç temininde sistemin önemine dikkat çekti.

“Eczacıya danışmadan ilaç kullanmayın”

TEİS Başkanı Nurten Saydan, vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunarak her türlü ilaç kullanımında eczacıya danışılması gerektiğini söyledi. Saydan’a göre, internet üzerinden ilaç satışı halk sağlığını tehdit eden en önemli risklerden biri olmaya devam ediyor.